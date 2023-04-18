В начале следующего года начнется строительство новой Могохской ГЭС

Абдулмуслим Абдулмуслимов провёл совещание, касательно вопросов реализации инвестпроекта по строительству новой Могохской гидроэлектростанции.

Данное строительство осуществляется в рамках реализации Соглашения, подписанного Сергеем Меликовым и гендиректором «РусГидро» Виктором Хмариным в декабре 2022 года.

Реализация данного проекта предусматривает строительство ГЭС мощностью почти 50 МВт. В рамках совещания, которое состоялось под руководством Председателя Правительства Дагестана, подробно о реализации проекта рассказал директор ООО «МГЭС Ставрополья и КЧР» Аслан Хумзиев. По его словам, в проекте будет задействовано 213 га земли.

«В настоящее время проводятся проектно-изыскательные работы, разрабатывается проектно-сметная документация. Прохождение государственной экспертизы запланировано на конец четвёртого квартала текущего года. В зависимости от срока выхода ПСД из Главэкспертизы, мы планируем начать строительство в начале 2024 года», — сказал Хузмиев.

Подводя итоги обсуждения, премьер указал на то, что при реализации данного проекта необходимо учесть опыт прошлых лет.