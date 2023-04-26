В начале мая стартует ежегодная патриотическая акция «Летопись сердец»

1 мая 2023 года в рамках проекта «Культура для школьников» стартует ежегодная патриотическая акция «Летопись сердец», которая в этом году посвящена сценическому искусству в годы Великой Отечественной войны.

Театры нашей страны во время Великой Отечественной войны создавали фронтовые бригады, собирали средства для нужд армии и поддерживали моральный дух тех, кто работал в тылу.

В рамках акции подготовлены видеоролики с историями о том, как театральное искусство помогало выжить и как сами театры выживали в то далекое военное время.

С 1 по 10 мая школьникам будет предложено опубликовать свои творческие работы в трех номинациях: школьный театр (сцена или спектакль на тему Великой Отечественной войны), вокал (песни того военного времени), танец (военно-патриотическая тематика) с хештегом #9маякдш в социальной сети «ВКонтакте».

Тридцать лучших работ будут опубликованы на портале «Культурадляшкольников.РФ», а их авторы отмечены сертификатами и памятными подарками от проекта.