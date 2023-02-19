Общество

В начале марта в Махачкале пройдет ярмарка

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4 марта Минсельхозпрод Дагестана при содействии администрации города Махачкалы проведет Республиканскую сельскохозяйственную ярмарку.

Торговая площадка традиционно расположится на ул. Пушкина (от пересечения с ул. Ярагского до ул. Леваневского).

К участию в ярмарке приглашаются дагестанские сельхозтоваропроизводители, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, а также жители и гости столицы.

На ярмарке будет возможность приобрести качественную экологически чистую дагестанскую продукцию от производителей по доступным ценам.

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