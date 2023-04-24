В начале апреля Сергей Меликов поручил принять меры по решению проблемы бездомных животных в Дагестане

О проведённой работе сегодня главе Республики Дагестан доложил председатель Комитета по ветеринарии Магомед Шапиев.
Комитетом разработана специальная «Дорожная карта» по решению проблемы бездомных животных;
Стерилизовано и возвращено в прежнюю среду обитания 644 собаки, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2022 года.
Проверена работа столичного МУП «Питомец», в том числе обозначены недостатки в работе организации и пути их устранения.
В Махачкале, Дербенте, Кизляре, Избербаше, Буйнакске, Хасавюрте, Дахадаевском и Буйнакском районах выделены дополнительные средства на мероприятия по обращению с животными.
На базе столичной ветеринарной лечебницы проводятся бесплатные операции по стерилизации собак и кошек.
Определены земельные участки под строительство приютов для животных в городах Дагестанские Огни, Дербент, Хасавюрт, Каспийск, а также в Хасавюртовском, Дербентском, Ахтынском районах.