В начале апреля Сергей Меликов поручил принять меры по решению проблемы бездомных животных в Дагестане

О проведённой работе сегодня главе Республики Дагестан доложил председатель Комитета по ветеринарии Магомед Шапиев.

Комитетом разработана специальная «Дорожная карта» по решению проблемы бездомных животных;

Стерилизовано и возвращено в прежнюю среду обитания 644 собаки, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Проверена работа столичного МУП «Питомец», в том числе обозначены недостатки в работе организации и пути их устранения.

В Махачкале, Дербенте, Кизляре, Избербаше, Буйнакске, Хасавюрте, Дахадаевском и Буйнакском районах выделены дополнительные средства на мероприятия по обращению с животными.

На базе столичной ветеринарной лечебницы проводятся бесплатные операции по стерилизации собак и кошек.

Определены земельные участки под строительство приютов для животных в городах Дагестанские Огни, Дербент, Хасавюрт, Каспийск, а также в Хасавюртовском, Дербентском, Ахтынском районах.