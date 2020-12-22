В Н И М А Н И Е !!! УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ!

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:
В настоящее время на территории Российской Федерации, в том числе и в Республике Дагестан сложилась неблагоприятная обстановка, связанная с увеличением количества потерпевших от рук мошенников, которые используют различные способы выманивания денежных средств у населения, в том числе с использованием средств мобильной связи, сети интернет, услуги «Мобильный банк», сайта «Авито», а также распространение вредоносного программного обеспечения.
Ни в каких случаях не сообщайте неизвестным лицам данные банковских карт и счетов, логин, пароль, контрольную информацию — кодовое слово, не перечисляйте денежные средства, тщательно перепроверьте информацию.
Не открывайте и не отвечайте на сообщения (SMS, MMS, Mail, WhatsApp, Viber, Telegram и т.п.) от неизвестных вам абонентов, установите антивирус.
При обнаружении Вами попыток несанкционированного доступа к банковской карте или в случае мотивированных опасений, незамедлительно сообщите об этом Банку по телефону, или обратитесь в офис.
В случае если Вы всё же стали жертвой мошенника как можно скорее обратитесь в ближайший отдел полиции.
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ВНИМАНИЕ !!!
Вам позвонили и представившись сотрудником компании, сообщили о том, что Вы выиграл в лотерее, получил платёж по страховке, на основании решения суда получил имущество, т.п. и для получения денег ему необходимо оплатить налог, заплатить за перевозку, и т.п
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ЭТО МОШЕННИКИ!
Не поддавайтесь искушению о мгновенной прибыли.
не сообщайте неизвестным лицам данные банковских карт и счетов.
ПЕРЕПРОВЕРЬТЕ СВЕДЕНИЯ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ И ЛИЧНО ЯВИТЕСЬ В ОФИС КОМПАНИИ.
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ВНИМАНИЕ !!!
Вам под видом работника банка (СМС-сообщением, либо телефонным звонком) сообщается, что Ваша карта заблокирована и необходимо сообщить номер и пароль банковской карты, либо набрать комбинацию цифр на банкомате для разблокировки.
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ЭТО МОШЕННИКИ!
Сотрудники любого банка никогда не будут производить операции по разблокированию банковских карт по телефону, если действительно происходит технический сбой, просят клиента с паспортом подъехать в офис.
обратитесь в ближайшее отделение банка, не сообщайте ни какую информацию по телефону, не производите манипуляции через банкомат даже если вас убеждают что они являются сотрудниками банка
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ВНИМАНИЕ !!!
Вы увидели, либо подали объявление о продаже товара, оказании услуг, сдаче под наём квартиры, и т.п. Продавец или покупатель просит перевести на его карту задаток, сообщить номер банковской карты (счёта) и другие данные для перевода денег, подвести товар и по дороге пополнить счёт абонентского номера
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ЭТО МОШЕННИКИ!
Не производите оплату товара до его получения, не сообщайте никому данные банковских карт и счетов, не пополняйте счета неизвестных Вам абонентских номеров.
ПОСТАРАЙТЕСЬ ВСТРЕТИТСЯ ЛИЧНО, ТЩАТЕЛЬНО ПЕРЕПРОВЕРЬТЕ ИНФОРМАЦИЮ
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ВНИМАНИЕ !!!
Вам звонят и представляясь сотрудником правоохранительных органов, либо должностным лицом, сообщают что ваш родственник попал в ДТП, совершил преступление, находится в больнице и т.п., и за него нужно внести залог, уплатить штраф, откупиться.
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ЭТО МОШЕННИКИ!
Будьте бдительны, спокойны, не бойтесь запугиваний. Задавайте наводящие вопросы о своих родственниках, которые якобы попали в беду.
ОБЯЗАТЕЛЬНО СВЯЖИТЕСЬ С РОДСТВЕННИКАМИ ДО ТОГО, КАК ПЕРЕВОДИТЬ ДЕНЬГИ
Просим переслать данное сообщение для информирования своим знакомым.
В случае выявления электронных мошенничеств просим сообщить в Дежурную часть МВД по РД по тел: 99-45-00, ДЧ УВД г. Махачкала тел: 99-48-40, а также в районный или городской отдел полиции по месту проживания.
УУР МВД по РД