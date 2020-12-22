В Н И М А Н И Е !!! УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ!

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:

В настоящее время на территории Российской Федерации, в том числе и в Республике Дагестан сложилась неблагоприятная обстановка, связанная с увеличением количества потерпевших от рук мошенников, которые используют различные способы выманивания денежных средств у населения, в том числе с использованием средств мобильной связи, сети интернет, услуги «Мобильный банк», сайта «Авито», а также распространение вредоносного программного обеспечения.

Ни в каких случаях не сообщайте неизвестным лицам данные банковских карт и счетов, логин, пароль, контрольную информацию — кодовое слово, не перечисляйте денежные средства, тщательно перепроверьте информацию.

Не открывайте и не отвечайте на сообщения (SMS, MMS, Mail, WhatsApp, Viber, Telegram и т.п.) от неизвестных вам абонентов, установите антивирус.

При обнаружении Вами попыток несанкционированного доступа к банковской карте или в случае мотивированных опасений, незамедлительно сообщите об этом Банку по телефону, или обратитесь в офис.

В случае если Вы всё же стали жертвой мошенника как можно скорее обратитесь в ближайший отдел полиции.

ВНИМАНИЕ !!! Вам позвонили и представившись сотрудником компании, сообщили о том, что Вы выиграл в лотерее, получил платёж по страховке, на основании решения суда получил имущество, т.п. и для получения денег ему необходимо оплатить налог, заплатить за перевозку, и т.п ЭТО МОШЕННИКИ! Не поддавайтесь искушению о мгновенной прибыли. не сообщайте неизвестным лицам данные банковских карт и счетов . ПЕРЕПРОВЕРЬТЕ СВЕДЕНИЯ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ И ЛИЧНО ЯВИТЕСЬ В ОФИС КОМПАНИИ. ВНИМАНИЕ !!! Вам под видом работника банка (СМС-сообщением, либо телефонным звонком) сообщается, что Ваша карта заблокирована и необходимо сообщить номер и пароль банковской карты, либо набрать комбинацию цифр на банкомате для разблокировки. ЭТО МОШЕННИКИ! Сотрудники любого банка никогда не будут производить операции по разблокированию банковских карт по телефону, если действительно происходит технический сбой, просят клиента с паспортом подъехать в офис. обратитесь в ближайшее отделение банка, не сообщайте ни какую информацию по телефону, не производите манипуляции через банкомат даже если вас убеждают что они являются сотрудниками банка ВНИМАНИЕ !!! Вы увидели, либо подали объявление о продаже товара, оказании услуг, сдаче под наём квартиры, и т.п. Продавец или покупатель просит перевести на его карту задаток, сообщить номер банковской карты (счёта) и другие данные для перевода денег, подвести товар и по дороге пополнить счёт абонентского номера ЭТО МОШЕННИКИ! Не производите оплату товара до его получения, не сообщайте никому данные банковских карт и счетов, не пополняйте счета неизвестных Вам абонентских номеров. ПОСТАРАЙТЕСЬ ВСТРЕТИТСЯ ЛИЧНО, ТЩАТЕЛЬНО ПЕРЕПРОВЕРЬТЕ ИНФОРМАЦИЮ ВНИМАНИЕ !!! Вам звонят и представляясь сотрудником правоохранительных органов, либо должностным лицом, сообщают что ваш родственник попал в ДТП, совершил преступление, находится в больнице и т.п., и за него нужно внести залог, уплатить штраф, откупиться. ЭТО МОШЕННИКИ! Будьте бдительны, спокойны, не бойтесь запугиваний. Задавайте наводящие вопросы о своих родственниках, которые якобы попали в беду. ОБЯЗАТЕЛЬНО СВЯЖИТЕСЬ С РОДСТВЕННИКАМИ ДО ТОГО, КАК ПЕРЕВОДИТЬ ДЕНЬГИ

Просим переслать данное сообщение для информирования своим знакомым.

В случае выявления электронных мошенничеств просим сообщить в Дежурную часть МВД по РД по тел: 99-45-00, ДЧ УВД г. Махачкала тел: 99-48-40, а также в районный или городской отдел полиции по месту проживания.

УУР МВД по РД