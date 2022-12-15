В муниципальную собственность из республиканской в этом году передано 128 объектов недвижимости

«Передача данных объектов состоялось благодаря уменьшению бюрократических процедур. Это позволило своевременно начать образовательный процесс к 1 сентября и исполнить поручения Главы Дагестана и Председателя Правительства республики», — отметил Заур Эминов.

Напомним, что ранее единогласным решением депутатов Народного Собрания Дагечтана был принят законопроект, согласно которому Минимущество Дагестана наделено полномочиями по принятию решений о передаче объектов республиканской собственности в муниципальную.