Экономика

В муниципальную собственность из республиканской в этом году передано 128 объектов недвижимости

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«Передача данных объектов состоялось благодаря уменьшению бюрократических процедур. Это позволило своевременно начать образовательный процесс к 1 сентября и исполнить поручения Главы Дагестана и Председателя Правительства республики», — отметил Заур Эминов.

Напомним, что ранее единогласным решением депутатов Народного Собрания Дагечтана был принят законопроект, согласно которому Минимущество Дагестана наделено полномочиями по принятию решений о передаче объектов республиканской собственности в муниципальную.

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