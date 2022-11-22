В муниципалитетах Дагестана сформированы резервы материально-технических ресурсов на случай необходимости ликвидации возможных аварий и неисправностей

Об этом Главе Дагестана Сергею Меликову на совещании доложил министр строительства, архитектуры и ЖКХ региона Артур Сулейманов.

По его словам для социальных объектов в негазифицированных поселениях создано 100 процентов запасов топлива.

Отмечается также, что паспорта готовности получили 9 из 10 городов. В аутсайдерах остаются Дагестанские огни, где на протяжение многих лет используют аварийные котлы с истекшим сроком эксплуатации, изношены тепловые сети. Для жителей этого города проведены первоочередные мероприятия по обеспечению теплоснабжения.

Кроме того, модернизация тепловых сетей частично коснется и Кизилюрта. Так, до конца 2024 года в трех микрорайонах города взамен старых котельных будут построены новые блочно-модульные котельные и тепловые сети.