В Муфтияте Дагестана рассказали о поправках в Конституцию РФ

Помощник муфтия Дагестана Мухаммад Магомедов рассказал о предлагаемых поправках в Конституцию России и призвал жителей республики ознакомиться с ними, прежде чем начнется всенародное голосование за них.

Магомедов по приглашению рабочей группы в Москве как делегат от муфтията республики принимал участие в обсуждении предстоящих поправок в Конституцию РФ.

Одна из поправок, предлагаемых в Конституцию РФ, – это уточнение института семьи, ее закрепление в основном законе страны как союза мужчины и женщины.

Он также напомнил, что в новую редакцию Конституции предложено внести понятие «вера в Бога». Это очень важно для верующего человека, отметил он.

В действующей редакции основного закона РФ нет упоминания о боге, напомнил Мухаммад Магомедов.

«Некоторые люди говорят, что даже не видели этих поправок и не знают сути ее. Но давайте, прежде чем выносить свое решение, мы же выделим время, прочитаем, изучим их. Они есть в интернете в открытом доступе. Чтобы мы могли принять здравое и верное решение», — сказал Мухаммад Магомедов.