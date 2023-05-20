В Москве, во дворце им. Ярыгина впервые проходит турнир по греко-римской борьбе на призы «Трезвая Россия»

Более 200 молодых ребят возраста до 18 лет принимают участие в сегодняшних соревнованиях.

Молодых спортсменов приехали поддержать депутаты Госдумы Жанна Рябцева и Артём Бичаев, вице-президент Федерации борьбы России Виктор Мамиашвили, руководство спецсвязи РФ и мэрии Москвы.

Поддержать мероприятие также приехал известный во всем мире общественно-политический деятель Виктор Бут, который вместе с гостями до начала турнира тепло пообщался с участниками турнира из Донбасса, которые также впервые находятся в Москве

«Это обязательно станет хорошей ежегодной традицией. Вся наша жизнь борьба», – отметил депутат Госдумы, лидер движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев @sultanhamzaev.

Участники отмечают энергетику мероприятия.

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