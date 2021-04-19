В Москве в Шатре Рамадана пройдут Дни Дагестанских общин

В апреле пройдут Дни дагестанских общин в Шатре Рамадана в Москве. Вечер лезгинской общины пройдет 25-го апреля, а ногайской — запланирован на 10 мая. Вечер Республики Дагестан пройдет 23 апреля. Шатёр Рамадана откроется 13 апреля. В открытии примут участие представители Совета улемов Духовного управления мусульман РФ, а также других регионов страны.

17 апреля на торжественном открытии выступил представитель Религиозной организации «Бабуль Абваб» из Дербента Магомед Ахмедов и прочитал суру Ат-Тин. Шатер Рамадана приурочен к наступлению месяца Рамадан. Он призван знакомить гостей с культурой народов.

Источник: http://mirmol.ru