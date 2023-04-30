В Москве состоялся съезд Федеральной лезгинской НКА

27 апреля состоялся VI очередной Съезд Федеральной лезгинской национально-культурной автономии (ФЛНКА). Отчетно-выборное мероприятие, проходящее раз в пять лет, прошло в московском «Президент-Отеле».

Съезд собрал 38 делегатов от Вологодской, Ямальской, Ярославской, Московской региональных лезгинских национально-культурных автономий, Тюменской местной ЛНКА, а также большое количество гостей: представителей органов государственной власти, федеральных национально-культурных автономий и иных общественных объединений.

Поздравительные обращения в адрес Съезда отправили Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко, глава Республики Дагестан Сергей Меликов, Председатель комитета Государственной Думы по делам национальностей Геннадий Семигин и другие.

В съезде в качестве почетных гостей приняли участие директор Дома народов России Анна Полежаева, советник главы Республики Дагестан Зарема Махмудова, заместитель Постоянного представителя Республики Дагестан при Президенте Российской Федерации Хаджимурад Кажлаев, Председатель Федерального Совета Федеральной национально-культурной автономии «АзерРос», член Совета при Президенте России по межнациональным отношениям Мехрибан Садыгова, президент Федеральной национально-культурной автономии грузин России Давид Цецхладзе, вице-президент Союза армян России Левон Муканян, генеральный директор Центра поддержки гражданских инициатив Республики Дагестан Руслан Махмудов, Председатель совета МОО «Цахурская национально–культурная автономия» Рафаэль Алиев и другие.

В ходе съезда были заслушаны и приняты отчет Президента ФЛНКА о проделанной организацией работе, а также отчет контрольно-ревизионной комиссии ФЛНКА.

Делегаты съезда приняли изменения в Устав ФЛНКА, избрали новым президентом ФЛНКА руководителя Ярославской региональной лезгинской автономии Васифа Гасанова. Ариф Керимов, занимавший пост президента ФЛНКА с момента основания организации, занял позицию председателя совета ФЛНКА. Напомним, что Ариф Керимов является членом Совета при Президенте России по межнациональным отношениям.

Значительно обновился состав Совета – коллегиального органа ФЛНКА. В завершение была принята резолюция ФЛНКА из 17 пунктов, содержащая оценку деятельности организации и рекомендации новому руководству.