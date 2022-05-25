В Москве состоялся премьерный показ исторической драмы «Аманат»

В киноцентре «Октябрь» города Москвы прошёл премьерный показ исторической драмы «Аманат». В числе других гостей мероприятие посетил Глава Республики Дагестан Сергей Меликов.

В приветственном слове, генпродюсер картины Шамиль Джафаров выразил благодарность Главе Дагестана за помощь в организации съемок в республике.

Картина «Аманат» — это историческая драма, повествующая о реальных событиях из жизни сына Имама Шамиля Джамалутдина и дворянки Лизы Олениной. События картины разворачиваются на фоне военных событий в России первой половины девятнадцатого века.

Свою оценку значимости проекта дал Магомедсалам Магомедов. Заместитель Руководителя Администрации Президента РФ выразил уверенность в том, что картина позволит понять как порой непросто найти взаимное доверие и межнациональное понимание.