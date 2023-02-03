В Москве состоялась встреча Валентины Матвиенко и Сергея Меликова

В рамках встречи обсуждались необходимые меры в целях повышения надежности энергоснабжения дагестанцев.

Глава Дагестана заявил, что основная задача сегодня — повысить качество оказываемых населению в этих сферах услуг и существенно снизить аварийность в сетях.

В свою очередь, Валентина Матвиенко со своей стороны подчеркнула ответственность ресурсоснабжающих организаций за проведение работ в установленные сроки.

«Во-первых, речь идет о нормальной жизни людей, а во-вторых, без развитой инфраструктуры сложно привлекать инвестиции в регион», — отметила Председатель Совета Федерации.