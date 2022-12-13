В Москве состоялась встреча Сергея Меликова и Валентины Матвиенко

Сегодня в Москве состоялась рабочая встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и главы Дагестана Сергея Меликова. Обсуждались вопросы социально-экономического развития региона, отправки гуманитарной помощи жителям новых территорий России и поддержки бойцов, которые выполняют воинский долг в зоне СВО.

Валентина Матвиенко поинтересовалась обстановкой в регионе, в том числе и настроением жителей республики.

«Хорошее, патриотичное настроение у людей, если мы говорим о выполнении наших главных задач. Ребята воюют хорошо. Периодически мы по согласованию с военным командованием проводим мероприятия по поддержке военнослужащих и жителей четырёх новых регионов нашей страны. Большую моральную поддержку оказывают письма детей, направляемые нашим военнослужащим.

А вчера пришло очень трогательное письмо от 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны из ДНР Петра Давидовича Дорфмана, который от имени своих земляков поблагодарил дагестанских ребят за участие в освобождении, как он написал, от нацисткой нечисти региона, и за заботу о нем, которую проявляют солдаты», – рассказал глава региона.

«Это дорогого стоит», – прокомментировала со своей стороны Валентина Матвиенко.

Говоря об экономическом развитии республики, Сергей Меликов отметил имеющиеся успехи:

«Хорошо завершается год по многим направлениям, но особенно отмечу успехи в агросекторе. Недавно мы провели большую ярмарку в столице республики, где была представлена продукция всех дагестанских районов. У нас рекордный урожай в этом году по сбору винограда и, как следствие, – хорошая динамика отмечается по виноделию», – сообщил Глава Дагестана.

Председатель Совета Федерации высоко оценила достижения республики в сельском хозяйстве. Она сделала акцент на необходимость активного развития перерабатывающей промышленности в регионе.