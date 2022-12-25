В Москве состоялась встреча Анатолия Артамонова с заместителем председателя Комитета НС РД по экономической политике, инвестициям и предпринимательству Османом Булатовым

В Москве, в Совете Федерации председатель Комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации ФС РФ Анатолий Артамонов встретился с заместителем председателя Комитета НС РД по экономической политике, инвестициям и предпринимательству Османом Булатовым.

Во время встречи были обсуждены одобренные комитетом по бюджету и финансовым рынкам СФ проекты Федеральных Законов, их значимость, среди которых:

«О внесении изменений в статью 49 Федерального закона «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации» и статью 4 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и др.

Осман Булатов поблагодарил председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам за приглашение на заседание и пригласил Анатолия Артамонова в Дагестан, на празднование 100-летнего юбилея народного поэта Дагестана Расула Гамзатова.