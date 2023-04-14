В Москве прошла рабочая встреча Александра Новака и Сергея Меликова

Сегодня в Москве состоялась рабочая встреча заместителя Председателя Правительства России Александра Новака и главы Дагестана Сергея Меликова.

Глава региона рассказал вице-премьеру о производственных и экономических показателях в Дагестане, включая инвестиции, численность занятых, доходы населения, а также о перспективах реализации проектов по развитию туризма. Особое внимание уделялось развитию энергетического комплекса. Одной из тем встречи стала и подготовка к Первой Кавказской инвестиционной выставке, которая состоится 3-4 мая в Минеральных Водах.

Кроме того, руководитель республики проинформировал о ходе проработки концепции Каспийского прибрежного кластера, который будет включать курорт, особую экономическую зону, детский лагерь и рекреационный комплекс «Каякент».

Александр Новак со своей стороны поручил проработать совместно с Минэкономразвития вопрос наращивания и продаж внутри страны востребованных товаров дагестанского производства.