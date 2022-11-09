В Москве прошел круглый стол с участием членов Общественной палаты РД

Сегодня, 9 ноября, в Общественной палате РФ состоялся круглый стол на тему «15 лет Общественной палате Республики Дагестан». Организатором мероприятия является Общественная палата Республики Дагестан при поддержке Комиссии Общественной палаты России по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений.

В качестве модераторов выступили председатель ОП РФ Владимир Зорин и председатель ОП Дагестана Абдулмуъмин Ибрагимов. Основная цель круглого стола – укрепление взаимодействия между общественными палатами Дагестана и России. Основными докладчиками стали представители комиссий ОП РД Мустафа Билалов, Минажат Гасанова, Абдурахман Чураев, Кайтмаз Дибиров и др.

В мероприятии также приняли участие депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев и постпред Дагестана при Президенте РФ Владислав Толстюк и др. Участники круглого стола обсудили гармонизацию межнациональных отношений и вклад в эту деятельность ОП Дагестана, межнациональные и межконфессиональные отношения, развитие малого и среднего бизнеса, сельского и туризма в Дагестане, а также вклад ОП республики в организацию работы по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения. В рамках мероприятия также была организована фотоэкспозиция, показ документальных фильмов, презентация книг, приуроченных к 15-летнему юбилею ОП Республики Дагестан и работе VII состава палаты.