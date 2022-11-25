В Москве пройдет торжественный вечер, посвященный 90-летию Фазу Алиевой

5 декабря в Центральном Доме литераторов в Москве состоится торжественный вечер, посвященный 90-летию со дня рождения народной поэтессы Дагестана Фазу Алиевой.

Он завершит цикл мероприятий, проходивших в течение года в республике и за её пределами.

В день рождения поэтессы будет представлена музыкально-поэтическая композиция, которая в художественной форме познакомит зрителей с этапами жизненного и творческого пути орлицы дагестанской поэзии.

В программе прозвучат стихотворения и песни на слова Фазу Гамзатовны, будут показаны разножанровые хореографические постановки, а также архивные записи из жизни поэтессы, где она читает стихи, рассказывает о годах учёбы в Литературном институте, поднимает темы мужества, материнства и любви к родине.

В концертную программу войдут выступления артистов Дагестанской филармонии им.Т.Мурадова, Академического заслуженного ансамбля танца Дагестана «Лезгинка», Дагестанского театра оперы и балета, Театра поэзии и других творческих коллективов республики.