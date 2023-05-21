В Москве проходит фестиваль «Мой Дагестан. Наш Расул»

Сегодня, 21 мая, в Измайловском парке культуры и отдыха проходит масштабный фестиваль, посвященный 100-летию со дня рождения народного поэта Расула Гамзатова — «Мой Дагестан. Наш Расул».

Организатором мероприятия выступило Постоянное представительство Республики Дагестан при Президенте Российской Федерации. Открыла мероприятие в 12 часов концертная программа с участием артистов и коллективов Республики Дагестан. Яркий концерт продолжается в течении всего дня.

Кроме того, в парке работают мастер-классы по живописи, гончарному мастерству, ковроткачеству, чеканке монет. Одним из национальных видов спорта горной республики является борьба. В связи с этим программа включает в себя показательные выступления и тренировочные соревнования, мастер-классы по греко-римской и вольной борьбе с рассказом про их историю и становление. Спортивная часть мероприятия завершится соревнованиями по перетягиванию каната.

Так же для гостей организовано множество фотозон, отражающих культуру и быт жителей Республики Дагестан, выставка изделий ручной работы мастеров республики. Концертная программа на сцене парка «Измайловский» знакомит москвичей и гостей столицы с национальными песнями, танцами, играми на народных инструментах, многообразием культур народов, населяющих республику.

Бесстрашные и ловкие канатоходцы показывают свое мастерство в удивительном и весьма рискованном искусстве. На выставке-ярмарке представлены народные промыслы Дагестана: изделия Унцукульских мастеров, Кубачинское серебро, Балхарская керамика, Табасаранские ковры, национальные джурабки, папахи, кувшины, платки, сумки, шарфы с национальным колоритом, и, конечно же, в центре внимания выставка книг народного поэта Дагестана Расула Гамзатова.

Гости мероприятия могут познакомиться с одним из национальных достояний республики, а именно национальной кухней: чуду, урбечом, восточными сладостями, кизиловым лимонадом, дагестанским пловом с чаем из горных трав. В течение дня работает также лекторий, где любой желающий может прочесть и послушать стихи Расула Гамзатова. На одной из интерактивных площадок расположилась гончарная мастерская, где мастер за специальным гончарным кругом помогает желающим изготовить кувшины из глины. На мастер-классе по живописи, под руководством профессионального художника гости попробовали свои силы в написании картины «Горный Дагестан», а для желающих сделать сувениры будет действует мастер-класс «Чеканка монет».

И конечно на фестивале учат зажигательному и грациозному танцу – лезгинке. Мероприятие будет проходить до 20 часов на центральной сцене территории парка «Измайловский» – одного из самых крупных парков столицы, который сочетает в себе удивительную природу и развитую инфраструктуру.

Источник: Мирмол