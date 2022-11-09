В Москве обсудили надёжность электросетей Дагестана

Сергей Меликов и Андрей Рюмин — руководитель ПАО «Россети» — провели в Москве встречу по вопросу улучшения качества и надёжности электроснабжения в Дагестане. В рамках обсуждения были освещены темы инвентаризации электросетей и ликвидации бесхозных энергообъектов. Сергей Меликов отчитался об уже проведённой работе в рамках исполнения поручения президента РФ от 23 декабря 2021 года.

Так, Сергей Меликов сообщил, что реализованные уже работы обеспечили определённую стабильность: за год не произошло ни единого одновременного обесточивания больше 35 тысяч человек на 2 и более часов. Для достижения большей динамики и стабильности Глава региона отметил необходимость завершения в текущем году всех запланированных в сфере работ.