В Москве наградили дагестанцев — победителей конкурса «Пробуждая сердца»

В Москве прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса «Пробуждая сердца». Творческий конкурс организовал Бессмертный полк в память народного артиста СССР, Героя Труда РФ, Сопредседателя Центрального штаба Бессмертного полка России Василия Ланового.

Из 12 тысяч заявок были выбраны 28 человек, занявшие 1-3 места в девяти номинациях конкурса, а также автор стихотворения, признанного лучшим по итогам голосования в соцсетях. Среди победителей и дагестанцы Владислав и Анастасия Забазновы, а также Тамерлан Хизриев.

«Я очень прошу вас – пронесите тот огонь, который в вас загорелся, коль наш конкурс пробудил ваши сердца, несите дальше – пусть все больше и больше людей увлекаются. Вы сами организуйте конкурс – организуйте его в городе, в конце концов, в школе. Можно конкурс ко Дню Победы, Дню России, Дню рождения Пушкина», — пожелала победителям конкурса председатель жюри, вдова Василия Ланового Ирина Купченко.

В рамках мероприятия состоялся концерт, где победителей поздравили заслуженные артисты России Игорь Угольников, Сергей Куприк, Дмитрий Дюжев и другие. В завершение победители исполнили песню «Вечный огонь».