В Москве начала свою работу выставка MITT

В Москве на площадке МВЦ «Крокус Экспо» начала свою работу двадцать восьмая Международная туристическая выставка MITT. В 2022 году в выставке впервые приняла участие Министерство туризма Дагестана, в том числе министр по туризму и НХП Эмин Мерданов. Министерство подготовило большую экспозицию площадью сто квадратных метров, которую уже посетило более тысячи человек, в их числе и заместитель руководитель Федерального агентства по туризму Елена Лысенкова. Впереди ещё второй день выставки, который назван «Днём Дагестана», где будет разыграно пятнадцать сертификатов на отдых в Дагестане.

Вконтакте Одноклассники