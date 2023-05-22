В Москве 21 мая провели мероприятие, посвященное к 100-летию со дня рождения поэта Расула Гамзатова

Славный Дагестан известен всем: культурой, традициями, вкуснейшей едой, живописной природой и конечно спортсменами!

Наши борцы сегодня провели открытую тренировку и показательные выступления по борьбе.

В кульминации вечера были проведены товарищеские встречи с нашими гостями из Луганской Народной Республики. Итогом стала ДРУЖЕСКАЯ НИЧЬЯ!

Всех участников памятными подарками и медалями наградил Постоянный представитель Республики Дагестан при Президенте Российской Федерации Владислав Толстюк.

Именно благодаря таким мероприятиям жители и гости столицы узнают о многогранности и уникальности нашего региона!

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