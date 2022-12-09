В молодёжном центре Ахтынского района провели круглый стол, приуроченный ко Дню Героев Отечества

Сегодня, 9 декабря, в России отмечают День героев Отечества. Эта памятная дата была утверждена Федеральным законом от 28 февраля 2007 года «О внесении изменений в Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России».

Этот праздник – дань высочайшего государственного и общественного уважения к тем, кто удостоен самых почетных государственных наград – званий Героев Советского Союза, Российской Федерации и орденов Славы.

В связи с этим, в молодёжном центре Ахтынского района состоялся круглый стол с участием представителей районной администрации, управления культуры и спорта, военного комиссариата, общественности, образовательных учреждений и др.

Участники мероприятия вспомнили историю героев, проявивших отвагу и мужество при защите рубежей Родины, в частности, Героев Советского Союза Валентина Эмирова и Гасрета Алиева, героев нашего времени — Тамерлана Ильясова, награждённого Орденом Мужества посмертно и Героя России Энвера Набиева.

Стоит отметить, что День Героев Отечества очень тесно связан с историей нашей страны. Он знаменует подвиги всех, кто своими делами, поступками, своей жизнью показал пример подлинного служения Родине.