В Минздраве РД будет проводиться День открытых дверей для трудоустройства по программе «Земский доктор/фельдшер»

Завтра, 9 сентября, с 14:00 до 17:00, в здании Минздрава РД будет проводиться День открытых дверей для трудоустройства по программе «Земский доктор/фельдшер». При себе можно иметь документы об образовании (диплом, сертификат специалиста, свидетельство об аккредитации). Возраст участников не ограничен.

Каждый желающий начать работать в сельской местности или малых городах до 50 000 жителей (Кизилюрт, Южно-Сухокумск, Дагестанские Огни) при наличии соответствующей квалификации сможет лично ознакомиться с наличием вакантных мест, встретиться с главными врачами районных и городских лечебных учреждений, выбрать для себя будущее место работы и даже прямо на месте заключить договор на трудоустройство.

Напомним, что участие в программе «Земский доктор/фельдшер» предусматривает единовременную выплату в размере 1 млн рублей врачам и 500 тысяч рублей фельдшерам, а также 1,5 млн и 750 тысяч рублей соответственно – врачам и фельдшерам, переехавшим на работу в труднодоступные и отдаленные населенные пункты республики (их перечень определен Законом №25 «О перечне труднодоступных и отдаленных территорий в Республике Дагестан», утвержденный Народным Собранием РД и вступивший в силу в мае 2006г.). При этом специалист должен отработать не менее 5 лет (декретный отпуск не входит в этот период, засчитывается только фактический стаж работы).

Актуальный список вакансий по Программе «Земский доктор» на сайте Минздрава РД в разделе «Деятельность» — «Земский доктор» (👈🏻переходите по ссылке). Наиболее востребованы анестезиологи-реаниматологи, участковые терапевты и педиатры, рентгенологи и др.