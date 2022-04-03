В Минздраве призвали быть готовыми к новой волне COVID-19 в России

Основным средством профилактики остается вакцинация. Охват вакцинацией составляет около 58%, уточнил Чуланов. «Это, конечно, очень мало. Отчасти это определяет ту эпидемиологическую ситуацию, с которой мы сталкиваемся в РФ», — пояснил он.

Источник: РИА Новости