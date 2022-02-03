В Минводах стартовал форум «АгроКавказ 2022». В нем принимает участие дагестанская делегация.

По данным Росстата, в 2020 году объем произведенной фермерскими хозяйствами продукции животноводства в Дагестане составил 13 млрд рублей. Это является лучшим показателем в Российской Федерации и составляет 36% по СКФО.

В фермерских хозяйствах Дагестана сосредоточено 2 млн 215 тысяч голов овец и коз, что составляет 26% от овец, содержащихся в фермерском секторе России и 52% по СКФО. Среди регионов СКФО Республика Дагестан также выступает лидером по численности поголовья крупного рогатого скота, в фермерском секторе содержится 122 тысячи голов КРС.

Минсельхоз России уделяет большое внимание возможностям Дагестана в сельскохозяйственной сфере. Возможности региона будут привлекать к решению общегосударственных задач.