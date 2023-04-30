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В Минводах, где 2 мая откроется Кавказская инвестиционная выставка, собирают дагестанский стенд

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Его площадь составит 85 квадратных метров, на которых будут презентованы инвестпроекты Дагестана, в том числе прорывные.

В год 100-летия Расула Гамзатова отдельное внимание будет уделено творчеству великого поэта: на выставке будет предусмотрена зона в стиле литературного кафе с его книгами и фотографиями.

Ожидается, что гостями стенда в том числе будут руководители федеральных органов власти.

Напомним, делегация республики во главе с Сергеем Меликовым готовится представить потенциал Дагестана на Кавказской инвестиционной выставке, которая будет проходить 2 — 4 мая в Минеральных Водах.

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