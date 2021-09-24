В Минтруде Дагестана запустили мобильное приложение «СоцЗащита»

Жители республики могут получить услуги, предоставляемые учреждениями социальной защиты населения, не выходя из дома.

Портал soc.dagmintrud.ru предоставляет в электронном виде до 50 видов госуслуг.

Для авторизации на портале достаточно указать логин и пароль от портала Госуслуг, при их отсутствии обратиться в территориальные органы соцзащиты для их получения.

Одновременно Минтруд РД запускает мобильное приложение «СоцЗащита».

Приложение является бесплатным, установить его можно на любое мобильное устройство через Google Play и App Store. Для входа в приложение потребуется учетная запись портала Госуслуг.