Общество

В Минтруде Дагестана запустили мобильное приложение «СоцЗащита»

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Жители республики могут получить услуги, предоставляемые учреждениями социальной защиты населения, не выходя из дома.

Портал soc.dagmintrud.ru предоставляет в электронном виде до 50 видов госуслуг.

Для авторизации на портале достаточно указать логин и пароль от портала Госуслуг, при их отсутствии обратиться в территориальные органы соцзащиты для их получения.

Одновременно Минтруд РД запускает мобильное приложение «СоцЗащита».
Приложение является бесплатным, установить его можно на любое мобильное устройство через Google Play и App Store. Для входа в приложение потребуется учетная запись портала Госуслуг.

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