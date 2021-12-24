В Минтруде Дагестана прокомментировали итоги пресс-конференции Владимира Путина

Отвечая на вопрос журналиста во время пресс-конференции, Владимир Путин отметил, что бюджет страны социально ориентированный.

«Если посмотреть расходы на то же здравоохранение и на социалку, <…> рост очевидный. Больше того, планировали где-то 3,6 трлн на здравоохранение из двух источников: федерального бюджета и из системы ОМС. А в этом году выйдем на цифру около 4 трлн. Это абсолютно объективные цифры. Это еще без региональных расходов, которые колеблются от региона к региону, от года в год», — сказал Путин.

По его словам, финансовая поддержка государством оказывается, в первую очередь, людям с небольшими доходами, молодым семьям, особенно с детьми.

«Расширили количество семей, которые получают поддержку со стороны государства. Начали выплачивать семейный капитал уже на первого ребенка. Затем начали выплачивать пособия беременным женщинам, которые находятся в сложной ситуации. Начали дополнительно платить от 3 до 7. Делали единоразовые выплаты и по 5, и по 10 тыс. рублей разным категориям, прежде всего, людям, которые находятся в непростой финансовой ситуации», — отметил президент.

По словам руководителя Минтруда Дагестана Изумруд Мугутдиновой, при ответе на вопрос про семейные традиции многодетных семей и повышение демографического уровня в стране Владимир Путин подчеркнул, что в ближайшее время будет решена задача по выстраиванию единой цепочки мер социальной защиты по сопровождению человека.

«Минтруд в свою очередь продолжит реализацию мероприятий, реализуемых в рамках осуществления мер социальной поддержки многодетных семей, семей с детьми-инвалидами, пожилых и малообеспеченных граждан», – прокомментировала выступление Владимира Путина на ежегодной пресс-конференции руководитель ведомства.