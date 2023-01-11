В Минтруда составили план работы на 2023 год

Министр труда и социального развития Абдурахман Махмудов провел совещание с руководителями 183 подведомственных учреждений в режиме видеоконференцсвязи.

Обсуждали своевременное и качественное освоение бюджетных средств через заключение контрактов на закупку товаров и услуг, социальная поддержка семей мобилизованных граждан и погибших военнослужащих, реализация мероприятий, направленных на снижение уровня неформальной занятости, а также темпы и качество реализации проекта «Социальный контракт».

Махмудов поручил руководителям органов соцзащиты обеспечить прием заявлений на заключение социального контракта от всех изъявивших желание граждан. Как отметил министр, при заключении соцконтракта по каждому из направлений обязательной составляющей процесса должен выступать принцип социальной справедливости.

Для объективного распределения установленных квот между нуждающимися гражданами руководителям учреждений соцзащиты было поручено принять документы у всех заявителей, а после на заседании межведомственной комиссии выбрать наиболее остронуждающихся граждан.

Для обеспечения прозрачности распределения данной меры государственной поддержки Абдурахман Махмудов поручил опубликовать на информационных стендах и на страничках учреждений на официальном сайте Минтруда РД информацию о гражданах, с кем заключено соглашение, и по какому направлению.

Обращаясь к руководителям учреждений соцзащиты и комплексных центров социального обслуживания населения, глава ведомства отметил, что для министерства как и прежде приоритетной задачей является обеспечение граждан мерами государственной социальной поддержкой. Он также отметил, что вопросы, связанные с оказанием помощи семьям мобилизованных и погибших в ходе СВО военнослужащих, на особом контроле у Главы республики. В связи с чем, Абдурахман Махмудов поручил учреждениям при активном взаимодействии с администрациями муниципалитетов сформировать социальную карту по каждой семье, с указанием количества детей, условий проживания, а также основных социально-бытовых проблем, требующих оперативного решения.