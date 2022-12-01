В Минтруда опровергли информацию о неосвоении средств, положенных при рождении первенца

На официальной странице еженедельника «Черновик» в социальной сети «Телеграмм» была опубликована информация о неосвоении средств в размере 4,4 миллиарда рублей, предусмотренных на осуществление выплаты при рождении первенца в рамках Нацпроекта «Демография».

В связи с этим, Министерство труда и социального развития РД официально заявляет, что данная информация не соответствует действительности.

Объем средств, предусмотренных в федеральном бюджете на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка бюджету Республики Дагестан на 2022 год, составляет – 5,3 млрд. рублей.

По состоянию на конец ноября 2022 года средства, выделенные на реализацию указанного мероприятия, освоены на 91,5 процента от общего объема, что составляет 4,9 млрд. рублей.

Остаток средств в сумме 457,06 млн. рублей будет освоен в декабре 2022 года в полном объеме.

Отметим, что право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка возникает в случае, если ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2018 года, является гражданином Российской Федерации и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» на дату обращения за назначением указанной выплаты.

В 2022 году размер указанной выплаты в нашей республике составляет 11 499 рублей (с 1 июня 2022 года — 12 649 руб.).

Дополнительно сообщаем, что в ходе реализации данного мероприятия в Республике Дагестан начиная с 2018 года ежемесячными выплатами в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка воспользовались в 2018 году 13 855 семей, по состоянию на 1 января

2020 года – 21 020 семей, по состоянию на 1 января 2021 года – 36 137 семей, по состоянию на 1 января 2022 года – 48 529 семей.

Вся подробная информация о ходе реализации Национального проекта «Демография», включающего в себя региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей», предусматривающий выплаты на первенца, опубликована на официальном сайте Минтруда РД www dagmintrud.ru в разделе «Национальные проекты», а также на страничках ведомства в социальных сетях.

Убедительная просьба к сотрудникам редакций СМИ воздержаться от размещения недостоверной информации.

Министерство труда и социального развития Республики Дагестан также обращается к населению с призывом уточнять информацию о мерах социальной поддержки граждан на официальных ресурсах Минтруда РД, а так же в учреждениях соцзащиты.