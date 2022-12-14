В Минтруда Дагестана завершился I этап конкурса на должности руководителей учреждений соцзащиты в муниципалитетах региона

Вчера, 13 декабря, на базе Дагестанского кадрового центра под председательством министра Абдурахмана Махмудова прошло электронное тестирование кандидатов на замещение вакантных должностей директоров учреждений соцзащиты населения в муниципалитетах республики.

Отметим, что второй этап конкурса – электронное тестирование прошли кандидаты на замещение вакантных должностей директоров учреждений соцзащиты в муниципальных образованиях: «Агульский район», «Бабаюртовский район», «Дахадаевский район», «Кизилюртовский район», «Кулинский район», «Лакский район», «Ногайский район»,«Сергокалинский район», «Тляратинский район», «Унцукульский район», «Хивский район», «Цумадинский район», «город Махачкала», «город Южно-Сухокумск»

Отметим, что в электронном тестировании приняли участие 44 кандидата. По итогам тестирования, все кандидаты допущены к следующему этапу – индивидуальное собеседование, который пройдет в эти дни.