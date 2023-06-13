В Минтруда Дагестана завершен I этап обучения специалистов, работающих в сфере социальной реабилитации граждан, отказавшихся от употребления наркотических средств

В Минтруда Дагестана прошел первый этап обучения и повышения квалификации специалистов, работающих в сфере социальной реабилитации и ресоциализации граждан, отказавшихся от употребления наркотических и психотропных веществ по курсу «Современные подходы к реабилитации зависимых от психоактивных веществ».

Мероприятие проводится в рамках реализации государственной программы РД «Противодействие незаконному обороту наркотиков, профилактика наркомании, лечение и реабилитация наркозависимых в Республике Дагестан».

Отметим, что обучение проводится в три этапа: с 8-11 июня, 3-6 июля и с 7-10 августа 2023 года.

В качестве спикеров в обучающем модуле выступили преподаватели Школы прогрессивной технологии «REФОРМА» руководитель организации Руслан Молодцов и преподаватель школы Владимир Земелькин.