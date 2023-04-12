В Минтруда Дагестана отдельной категории граждан вручены сертификаты на жилье

Министр труда и социального развития Республики Дагестан Мурад Казиев вручил девятнадцать свидетельств на улучшение жилищных условий участникам и вдовам участников Афганских событий, а также гражданам с ограниченными возможностями здоровья и семьям, имеющим детей с ОВЗ.

Он поблагодарил присутствующих за проявленное терпение и пожелал удачного приобретения жилья. Вместе с тем, глава ведомства попросил получателей озвучить имеющиеся замечания к деятельности работников министерства, а так же рассказать обо всех проблемах, с которыми им пришлось столкнуться при подготовке пакета документов на получение сертификата. Участники встречи в свою очередь поблагодарили коллектив ведомства за оказанную поддержку в подготовке всех необходимых документов и пожелали успехов в работе.

Отметим, что в 2023 году на обеспечение жильем ветеранов боевых действий из Федерального бюджета выделено более 130 млн. рублей, из бюджета Республики Дагестан более 240 млн. рублей.

На обеспечение жильем инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов из федерального бюджета выделено более 178 млн. рублей, на жилье для участников и вдов участников ВОВ из федерального бюджета выделено около 15 млн. рублей.

С учетом общего объема предусмотренных на 2023 год средств, предполагается улучшить жилищные условия порядка 180 ветеранов боевых действий, 170 инвалидов и семей, имеющих детей – инвалидов, 7 вдов ветеранов ВОВ.