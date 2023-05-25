В Минтруда Дагестана обсудили вопросы проведения II федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства

Накануне, в Министерстве труда и социального развития Республики Дагестан прошло расширенное заседание оргкомитета по организации и проведению II федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».

Руководитель ведомства Мурад Казиев поприветствовал участников рабочей группы, и выразил благодарность за оказанное содействие в проведении I – регионального этапа.

«Это очень важное и знаковое событие в области занятости. При активном межведомственном взаимодействии нам удалось провести первый этап на должном уровне. Наша задача, максимально ответственно подойти и к проведению II – заключительного этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства.

Отмечу, что по итогам нашей с вами работы после первого этапа было трудоустроено 115 человек, более ста молодых людей сейчас в процессе трудоустройства, также большое количество молодежи изъявило желание пройти переобучение по востребованным на рынке труда профессиям. Мы стали свидетелями тому, насколько мероприятие оказалось интересным и востребованным для жителей региона. Такое количество интересных вакансий от крупных предприятий, в том числе и от работодателей из других регионов можно встретить только на подобных, масштабных мероприятиях», — отметил глава Минтруда.

В рамках совещания участники обсудили технические и организационные вопросы, а также проработали концепцию проведения мастер-классов, тренингов и панельных дискуссий, главного кадрового мероприятия года.