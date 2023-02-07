Общество

В Минтруда Дагестана обсудили вопросы организации форума для граждан с ОВЗ, проводимого в рамках поручения Главы РД Сергея Меликова

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Сегодня, 7 февраля в Минтруда Республики Дагестан прошло очередное заседание рабочей группы по подготовке к проведению форума для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В мероприятии под руководством министра труда республики Мурада Казиева приняли участие советник Главы РД Зарема Махмудова, заместитель председателя комитета по здравоохранению, труду и социальной политике Народного Собрания РД, Гасан Османов, заместитель министра труда РД Абдулкерим Абдуллаев, представители социально-ориентированных некоммерческих организаций республики и благотворительных фондов.

Поприветствовав участников, Мурад Казиев отметил, что проведение форума планируется в конце сентября.

«Нам необходимо сформировать пошаговый план действий с учетом самых мелких нюансов. В первую очередь нужно определить ответственных лиц по каждому из направлений и составить паспорт проекта. Программа форума должна быть максимально полезна для его участников. Для формирования соответствующей образовательной программы, всем членам рабочей группы необходимо подготовить к следующему заседанию, конкретные предложения с учетом интересов и пожеланий потенциальных участников», — поручил Казиев.

Участники обсудили ряд организационных вопросов, включая определение локации для проведения форума, его тематическое оформление и курсы образовательных программ.

Отметим, что работа форума нацелена на расширение инклюзивных возможностей граждан с ОВЗ.

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