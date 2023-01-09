В Минспорта Дагестана прокомментировали решение Хабиба Нурмагомедова уйти из индустрии ММА

Заместитель руководителя минспорта РД, бывший футболист «Анжи» Будун Будунов считает, что у Хабиба Нурмагомедова решение уйти из индустрии ММА возникло не сразу.

«Хабиб — очень умный и глубокий человек. Наверняка его решение не было спонтанным. Наверное, он знает, что делает. Любое его решение будем поддерживать. Думаю, все что он захочет делать дальше, будет во благо нашей страны. Все же он наша гордость, человек непростой. Надеюсь, у него все хорошо со здоровьем и остальными делами. Но пока я не поговорю с ним, обсуждать его уход из индустрии в MMA как‑то неправильно», — сказал Будун Будунов.