Вакцинация, Спорт

В Минспорта Дагестана готовятся к вакцинации

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Коллектив Министерства спорта Дагестана готовится к вакцинации от коронавируса. Сотрудники ведомства вместе с министром Магомедом Магомедовым сдали тесты на антитела.

Вакцинацию проводит мобильная прививочная бригада поликлиники № 4.

В первый день проводится ПЦР-тестирование на наличие вируса, во второй — берут кровь из вены для проверки наличия антител.
Медики ответили на вопросы про вакцинацию и ее целесообразности.

Вакцинация от коронавируса в стране проводится всем взрослым по их добровольному согласию.

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