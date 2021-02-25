В Минспорта Дагестана готовятся к вакцинации

Коллектив Министерства спорта Дагестана готовится к вакцинации от коронавируса. Сотрудники ведомства вместе с министром Магомедом Магомедовым сдали тесты на антитела.

Вакцинацию проводит мобильная прививочная бригада поликлиники № 4.

В первый день проводится ПЦР-тестирование на наличие вируса, во второй — берут кровь из вены для проверки наличия антител.

Медики ответили на вопросы про вакцинацию и ее целесообразности.

Вакцинация от коронавируса в стране проводится всем взрослым по их добровольному согласию.