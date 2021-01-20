В Минсельхозпроде РД состоялось совещание о мерах господдержки

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РД Эмин Шайхгасанов обсудил с руководителями хлебопекарных предприятий меры господдержки производителям хлеба и муки, которые утверждены в Постановлениях Правительства РФ в декабре месяце прошлого года. Так, производителям предоставляются субсидии из расчета две тысячи рублей на реализацию одной тонны хлебобулочных изделий. Мукомольным предприятиям субсидии предоставляются в размере не более 50% от разницы текущей цены и среднего показателя цен по стране за трёхлетний период с учётом инфляции.

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