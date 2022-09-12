В Минсельхозе РФ обсудили развитие аграрного сектора Дагестана

Заместитель министра сельского хозяйства России Андрей Разин провёл совещание по вопросам развития сельского хозяйства Дагестана.

Андрей Разин отметил, что у Минсельхоза РФ налажены конструктивные, рабочие связи с республикой, в агропромышленном комплексе Дагестана за последние годы заметны хорошие результаты. С точки зрения обеспечения продовольственной безопасности Разин отметил опыт региона в увеличении производства риса.

«Мы благодарны за решение руководства республики по увеличению площадей посева риса. И это в период, когда для страны это было особенно важно и приятно, что Дагестан отреагировал, надеемся на соответствующий урожай», — отметил он.

Говоря о тех направлениях работы, которым планируется уделить особое внимание, Андрей Разин рассказал, что в настоящее время перестраивается принцип работы в Департаменте мелиорации, передовое значение будут иметь культуры, которые необходимо выращивать в стране для того, чтобы обеспечивать продовольственную безопасность.

Абдулмуслим Абдулмуслимов рассказал, что в текущем году в Дагестане рис посеян на 30 тыс. га земель, что больше на 3 тыс. га, в сравнении с прошлым годом. В текущем году планируется собрать до 130 тысяч тонн риса.

«Здесь нам также нужна поддержка в части переработки, строительства рисоперерабатывающих предприятий», — обратился глава регионального кабмина.

Андрей Разин поручил оперативно подготовить соответствующее официальное письмо от республики с целью совместной проработки вопроса.