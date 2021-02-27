Экономика

В Минсельхозе прошла рабочая встреча, где приняты конкретные решения против опустынивания северных земель Дагестана

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26 февраля в Минсельхозе Дагестана состоялась рабочая встреча с участием заместителя руководителя Минсельхоза РФ Джамбулата Хатуова с врио зампредседателя Правительства Дагестана Абдулмуслимом Абдулмуслимовым, а также с участием директоров Департамента мелиорации РФ и Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений РФ Дмитрия Сорокина и Романа Некрасова.

В ходе встречи определены конкретные пути решения проблемы опустынивания земель северного Дагестана. Наряду с этим были обсуждены проблемы обмеления Аракумских и Нижнетерских водоёмов, имеющих важное значение для рыбохозяйственного комплекса республики.

Дополнительно участники коснулись вопросов перспектив развития виноделия и виноградарства в Дагестане.

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