В Минприроды России обсудили причину массовой гибели тюленей на Каспии

Учёные трёх институтов провели встречу в Минприроды России по выяснению причин гибели тюленей Каспия. 15 декабря будет названо точное количество погибших животных по всему побережью.

По словам министра природных ресурсов и экологии России Александра Козлова, на данный момент обследуется вся территория, а также проводятся мероприятия для получения информации о наличии погибших животных на глубине. «До итоговых сборов всех материалов — любые заявления о причинах гибели и точном количестве погибших животных — не корректны», — сказал Александр Козлов.

По данной ситуации своё мнение выразил и член-корреспондент РАН Магомед-Расул Магомедов. Он заявил: » Безусловно, это вред популяции. Но это не критическая ситуация с учётом того, что по итогам последних исследований, общая численность популяции составляет 300 тысяч».