В Минобрнауки РД обсудили вопросы приобретения жилья для детей-сирот

Министр образования и науки РД Уммупазиль Омарова провела видеоконференцию с руководителями районных управлений образования. Обсудили закупку жилья для сирот. Министр образования и науки РД Уммупазиль Омарова провела видеоконференцию с руководителями районных управлений образования. Обсудили закупку жилья для сирот.

Министр отметила, что многие муниципалитеты отстают по срокам закупки и выдачи жилья, что недопустимо. По словам Омаровой, только 4 района могут похвастаться успешно выполненной программой. «Это только 18 квартир, тогда как запланировано министерством 316», — отметила министр.

Совокупное финансирование из федерального и регионального бюджета на этот год составляет 260 млн рублей.

Министерство каждую неделю будет отслеживать работу в районах. Все дети-очередники должны получить квартиры к 1 августа этого года, заключила Уммупазиль Омарова.