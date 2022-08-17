Общество

В Миннаце вручили сертификаты победителям конкурса

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В конференц-зале Министерства по национальной политике и делам религий состоялось награждение победителей двух конкурсов проектов общественных организаций, направленных: на развитие гражданского единства, гражданского самосознания и сохранение самобытности многонационального народа Республики Дагестан; на социальную и культурную адаптацию иностранных граждан в Республике Дагестан.

В двух конкурсах победили 20 общественных организаций.

Министр Энрик Муслимов поздравил победителей и вручил им сертификаты.

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