Сегодня, 30 мая, в рамках Международного межрелигиозного молодежного форума в Министерстве по национальной политике и делам религий Республики Дагестан состоялась встреча с матерями и женами погибших военнослужащих – участников СВО.

Искренние слова благодарности и поддержки звучали в адрес дагестанских женщин — матерей и жен участников специальной военной операции.

Участниц встречи приветствовали глава Миннаца Энрик Муслимов, Герой России Загид Загидов, участники форума из Луганской Народной Республики — во главе с архимандритом Макарием.

«Сегодня гости нашей республики, прибывшие для участия в Международном межрелигиозном молодежном форуме, изъявили желание встретиться с вами — дагестанками, истинными горянками, и выразить слова благодарности. Так получилось, что Украина оказалась в орбите интересов западного мира, где запрещали русский язык, где отрекались от своей истории, где тех людей, которые убивали мирных граждан во время Великой Отечественной войны, сделали героями, где на протяжении 9 лет уничтожали своих граждан, несогласных такими изменениями. Спасибо вам за то, что вы воспитали своих сыновей истинными патриотами. Когда Родина позвала, они сразу откликнулись и пошли исполнять воинский долг. Они настоящие Герои, и мы гордимся ими», — сказал министр, обращаясь к матерям.