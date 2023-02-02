В Миннаце прошло заседание актива регионального отделения Комитета семей воинов Отечества

В конференц-зале Министерства по национальной политике и делам религий РД прошло заседание актива регионального Комитета семей воинов Отечества по организации и поддержке семей военнослужащих, мобилизованных и добровольцев во взаимодействии с органами власти.

Министр Энрик Муслимов поприветствовал присутствующих и отметил, что Глава Дагестана Сергей Меликов уделяет особое внимание вопросам оказания помощи семьям военнослужащих и мобилизованным в зону СВО.

Вместе с тем он отметил большую работу, проводимую общественными организациями по оказанию гуманитарной помощи и поддержке участвующих в СВО военнослужащих, мобилизованных и их семей. И выразил им слова благодарности.

Интизар Мамутаева рассказала, что Комитеты семей воинов Отечества создаются в регионах по поручению Президента РФ Владимира Путина и будут заниматься вопросами поддержки военнослужащих, участвующих в спецоперации, семей погибших в ходе выполнения СВО.

Комитеты будут организовывать и координировать сбор гуманитарной помощи для мобилизованных и добровольцев.