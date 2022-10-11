В Миннаце прошла пресс-конференция с участниками гуманитарной миссии в ЛНР

Вчера, 10 октября, на площадке Министерства по национальной политике и делам религий Республики Дагестан прошла пресс-конференция секретаря партии «Единая Россия» по г. Каспийску, председателя городского Собрания депутатов г. Каспийск Абдулвахида Джаватова и представителя Правительства Республики Дагестан в Хабаровском крае Бейдулаха Исаева, побывавших с гуманитарной миссией в г. Лисичанске Луганской области.

В мероприятии принял участие министр по национальной политике и делам религий Республики Дагестан Энрик Муслимов.

Предваряя пресс-конференцию, глава Миннаца РД представил спикеров, побывавших с гуманитарной миссией в г. Лисичанске Луганской области, и отметил их заслуги.

«В нашей республике проводится большая работа, как по оказанию гуманитарной помощи, так и по организации частичной мобилизации. Наши дагестанцы одними из первых приняли участие в специальной военной операции, и за мужественные поступки трое из них награждены высшим званием Героем Российской Федерации», — отметил Энрик Муслимов.

В своем выступлении Абдулвахид Джаватов рассказал о цели визита в г. Лисичанск, а также о гуманитарной помощи оказанной жителям освобожденных территорий Донбасса.

«Решение поехать к нашим военнослужащим на передовой была принята в последний момент. Мы доставили жителям освобождённых территорий Донбасса и военнослужащим материальную помощь, в числе которой предметы первой необходимости. Хочу выразить слова благодарности Главе Республики Дагестан, Секретарю Дагестанского регионального отделения Партии «Единая Россия» Сергею Алимовичу Меликову, который дал мне возможность побыть рядом с нашими братьями и помочь им. После небольшого отдыха я вновь поеду на зону специальной военной операции», — сказал А. Джаватов.

По словам представителя Правительства Республики Дагестан в Хабаровском крае Бейдулаха Исаева, целью уже второй поездки в ЛНР, как и первой являлась поддержка боевого духа российских бойцов. Так же он отметил, что в ходе первой поездки вручил награды Министерства национальной политики РД пятерым военнослужащим Луганской народной милиции.

«Наша гражданская обязанность в такой сложной ситуации протянуть руку помощи и поддержки тем, кто находится на передовой. Видя всю ситуацию, сложившуюся в стране после объявления частичной мобилизации Президентом страны Владимиром Владимировичем, я принял решение второй раз поехать и оказать поддержку в виде гуманитарной помощи нашим землякам, которые несут службу на передовой. Хочу отметить, что самым необходимым и главным наши военнослужащие обеспечены. Тот гуманитарный груз, который мы отвезли — эта дополнительная помощь, которая поспособствует выполнению более эффективно задачи, поставленные Президентом нашей страны», — сказал Б. Исаев.

Говоря о реакции местного населения, Бейдулах Исаев сказал: «Все говорят спасибо. Когда мы проезжали, дети приветствовали нас и махали нам руками. Местное население говорит, что, когда украинские войска проезжали, находясь еще под их контролем, они не могли даже выглянуть в окно. В общем и целом, они благодарны за то, что их освободили. Они, наконец, почувствовали свободу».

Гости ответили на вопросы журналистов и также сообщили, что планируют очередную отправку гуманитарного груза в зону выполнения спецоперации.

Завершая пресс-конференцию, Энрик Муслимов напомнил, что в рамках работы Оперативного штаба Глава РД поставил задачу собрать все предложения от разных министерств, чтобы оказать помощь в виде различных преференций семьям и детям мобилизованных граждан. Все предложения рассмотрят 12 октября, после чего будет принято постановление Правительства РД о мерах поддержки мобилизованным гражданам и их семьям.