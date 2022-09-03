В Миннац Дагестана прошла конференция «Религия против насилия»

Вчера, 2 сентября, в конференц-зале Дома дружбы прошла региональная конференция «Религия против насилия», посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Мероприятие организовано Министерством по национальной политике и делам религий Республики Дагестан.

В работе конференции приняли участие представители органов государственной власти, научного сообщества, религиозные и общественные деятели, эксперты в вопросах противодействия идеологии экстремизма и терроризма, студенты вузов и др.

Открывая конференцию, Энрик Муслимов отметил важность поднимаемых на её полях вопросах, выразил надежду на конструктивный диалог и обмен мнениями.

«Все три основные конфессии нашей республики совместно с органами исполнительной власти проводят огромную работу, направленную на духовно нравственное и патриотическое воспитание молодежи», — отметил глава Миннаца.

В своем выступлении ректор Нухкади Бахмудкадиев отметил, что Россия столкнулась с наиболее агрессивным проявлением терроризма, и Дагестан – не исключение. Напомнил присутствующим и о событиях в Беслане.

«На образовательных организациях лежит большая задача по профилактике и предупреждению проявления любых форм деструктивных взглядов. Дагестанский гуманитарный институт в этом отношении проводит колоссальную работу», – подчеркнул ректор ДГИ Бахмудкадиев.

От имени муфтия Дагестана шейха Ахмада-хаджи Абдулаева к участникам конференции обратился заместитель муфтия Ахмад Магомедов и рассказал о роли республиканского духовенства в профилактике идеологии экстремизма и терроризма. Секретарь Махачкалинской епархии иеромонах Силуан рассказал о роли религии в профилактике экстремизма и терроризма.

Замглавы Унцукульского района Магомед Гамзатов отметил важную роль муниципалитетов в профилактике идеологии экстремизма и терроризма, о важности совершенствования организации адресной и индивидуальной профилактической работы.

В завершение конференции участники обменялись мнениями и выразили готовность к плодотворному взаимодействию.