В Минмолодежи РД обсудили подготовку к 80-летию освобождения Ногайского района от фашистов

9 августа в Минмолодежи РД состоялось совещание по подготовке к празднованию 80-летия освобождения территории Ногайского района от немецко-фашистских войск 9 ноября 1942 года. В обсуждении приняли участие министр по делам молодежи Камил Саидов, заместитель главы администрации Ногайского района Баймагомед Ярлыкапов, руководитель штаба «Бессмертный полк России» в Дагестане Мухтар Амиров, редактор газеты «Голос степи» Эльмира Кожаева и директор Центра патриотического воспитания молодежи Рамазан Магомедов. Как напомнила Эльмира Кожаева, в 1942 году территория Ногайского района (тогда Караногайского) была временно оккупирована передовыми частями германской армии. Их целью был выход к Каспию и его нефтяным богатствам. Совместными усилиями партизан района и частей 4-го гвардейского конно-механизированного корпуса генерал-лейтенанта Николая Кириченко фашисты были полностью изгнаны с территории района уже к декабрю 1942 года. В связи с предстоящей памятной датой было предложено провести ряд мероприятий как в Ногайском районе, так и в Махачкале. «Хотелось бы, чтобы мероприятия были организованы с учетом патриотического воспитания молодежи. Чтобы не только отметить эту дату, но и создать для молодежи контент, чтобы в итоге она помнила и понимала, какое историческое значение имеют эти события», — подчеркнул Камил Саидов.

Было предложено 9 октября провести конференцию с приглашенными участниками из СКФО, посвященную как освобождению Ногайского района, так и битве за Кавказ в целом. С предложением выступил и директор Дагпатриотцентра. «Мы можем провести у вас в районе молодежные исторические квесты, исторические игры и брейн-ринги, возложения цветов и другие мероприятия, посвященные 80-летию освобождения Ногайского района», — сообщил Рамазан Магомедов. Эльмира Кожаева посоветовала провести аналогичные мероприятия и для студентов Махачкалы. Поддержал инициативу и предложил провести тематическую экспозицию в Музее боевой славы в Махачкале Мухтар Амиров. «Очень правильно проводить мероприятия и здесь. При этом те активности, которые проходят на республиканском уровне, чтобы проходили и у вас», — отметил руководитель регионального «Бессмертного полка». В рамках предстоящего закрытия «Вахты памяти», было предложено провести красной нитью тему освобождения Ногайского района. Баймагомед Ярлыкапов обратился с просьбой о создании памятного знака в районе, напоминающего о том, что это самая северная точка, с которой началось освобождение Кавказа. Было решено выпустить небольшой документальный фильм на основе материалов Эльмиры Кожаевой, приуроченный 80-летию освобождения Ногайского района.

Также к памятной дате предложили переиздать и дополнить книгу с архивными записями о событиях в Ногайском районе, которая вышла в 2010 году. Как рассказала главный редактор газеты «Голос степи», ряд мероприятий пройдет и в самом районе. В том числе ожидается театрализованное выступление с участием конницы и многое другое.

Источник: Мирмол